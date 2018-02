Foto: Reuters Video: TVN24

Koloseum udostępnia lochy

15.10|Zakończył się oczekiwany od dawna remont trzeciego poziomu oraz podziemi Koloseum. Dwie udostępnione strefy antycznego amfiteatru będzie można zwiedzać od wtorku w małych grupach z przewodnikiem. Do tej pory do podziemi Koloseum nie miał wstępu nikt. To tam gladiatorzy przygotowywali się do okrutnych spektakli. Teraz będzie można je zwiedzać. By poczuć klimat starożytnego Rzymu, z głośników turyści usłyszą szczęk broni i ryki lwów.

