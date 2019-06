"Płomień cofnął się do butli z gazem". Ewakuowano 43 osoby

Video: tvn24

Zagrożenie wybuchu butli z gazem w Kolobrzegu

22.06| W Kołobrzegu ewakuowano ponad 40 osób - Doszło do cofnięcia się płomieni do butli z acetylenem - tłumaczy kpt. Krzysztof Azierski z KP PSP w Kołobrzegu. Teraz strażacy schładzają butlę z gazem i pilnują, żeby nie doszło do wybuchu.

