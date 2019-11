"Osaczał, wracał jak bumerang. Nie dawał o sobie zapomnieć". Podejrzany o zabicie trzech kobiet

Z nowych informacji w sprawie zabójstwa trzech kobiet w okolicach Kołobrzegu, do których dotarł TVN24, wyłania się obraz głównego podejrzanego w tej sprawie. Mariusz G. swoje ofiary systematycznie osaczał, cierpliwie pozyskując ich zaufanie. Jak opowiada przyjaciółka jednej z ofiar, był bardzo elegancki, wręcz pedantyczny.

Przyjaciółka i współpracownica 54-letniej Bogusławy R. wspomina piątek, 7 czerwca – dzień, w którym widziała kobietę po raz ostatni. – Miała go podwieźć do mechanika, czy lakiernika, bo uszkodził samochód – wspomina. On to Mariusz G., który kilka dni temu usłyszał zarzuty w sprawie zabójstwa Bogusławy R. i dwóch innych kobiet.

Kobieta pamięta, że wraz z R. dziwiły się, że mężczyzna nie pojedzie sam którymś ze swoich samochodów, których miał kilka. - Bogusia nawet wcześniej pojechała na myjnię, bo mówiła, że on lubi, jak jest czysto, że jest pedantem - wspomina.

Do przyjaciółki zabitej dotarł reporter TVN24 Szczecin, Sebastian Napieraj.

"Wracał jak bumerang"

Pamięta jeszcze, że tego dnia mężczyzna wydzwaniał do Bogusławy R. wyjątkowo natarczywie, pisał smsy. - Pisał: gdzie jesteś, czy już jedziesz, kiedy będziesz? - opowiada.

Według śledczych G. zabił kobietę niedługo po tym. Następnie miał przywłaszczyć sobie jej samochód, a ciało zakopać w lasku pod Kołobrzegiem.

10 czerwca do pracy zadzwoniła córka 54-latki. Wtedy kobieta, z którą rozmawialiśmy, pojechała do domu swojej przyjaciółki. Nikt nie otwierał. Po chwili zjawił się ktoś z rodziny z kluczami. – W środku nikogo nie było. Jedyna rzecz, która tak mnie tknęła, to był taki porządek, jakby nikt tam nie mieszkał – opowiada kobieta.

Później kobieta miała rzekomo wysłać wiadomości z zagranicy, w których twierdziła, że wyjeżdża i nie wróci.

Przyjaciółka zamordowanej kobiety wspomina, że pani Bogusława, zazwyczaj bardzo przyjacielska, o związku z Mariuszem G. nie mówiła bardzo dużo. Często było po niej widać, że musi odpocząć od partnera. – Tłamsił ją. Męczył smsami. I widać było to po niej, że jakby się przed nim broniła – twierdzi kobieta. – Wracał jak bumerang po prostu. Nie dawał o sobie zapomnieć – dodaje.

Opowiadała także, że był eleganckim mężczyzną. – Zawsze miał wyprasowaną koszulę, spodnie w kancik. Mógł się podobać kobietom – mówi przyjaciółka zamordowanej. – Wydaje mi się, że były takie momenty, że była z nim szczęśliwa – mówi.

Miał namawiać kobietę do inwestowania w kupno mieszkania. Pani Bogusława nie była osobą bardzo majętną, ale była oszczędna. Jak twierdzi jej przyjaciółka. Pracowała jako starszy kucharz w miejscowym hotelu. Była rozwiedziona, mieszkała sama. Miała być ostatnią ofiarą Mariusza G.

Mężczyzna miał rozkochiwać w sobie ofiary, a gdy te przepisywały na niego majątek miał je zabijać i ukrywać ciała. W ten sposób 42-letni mężczyzna miał zabić trzy kobiety – tyle na razie ciał ofiar odnaleziono, ale śledczy badają, czy ofiar nie było więcej.

Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstw trzech kobiet "z powodu motywacji zasługującej na szczególne potępienie".

Pierwszą ofiarą G. miała być Iwona K., która pochodziła spod Chełmna (Kujawsko-Pomorskie) – zaginęła wiosną 2016 roku. Aneta D., miała zginąć w październiku 2018 roku. Obie miały zostać zamordowane na terenie gminy Kołobrzeg. W ich przypadku też miało chodzić o majątek: pieniądze z zaciągniętego kredytu i przepisane na G. mieszkanie.

Niedoszła żona i kolega ze szkoły

W sprawie zatrzymano także dwie inne osoby – w tym Dorotę Ł., która wkrótce po zaginięciu pani Bogusławy miała zostać żoną G. - mieli już wyznaczony termin w urzędzie cywilnym. Prokuratura nie informuje o ewentualnych zarzutach dla niej. Drugą osobą ma być Sebastian równolatek oskarżonego o zabójstwa – jego przyjaciel ze szkoły. On z kolei miał pomóc G. pozbyć się samochodu jednej z ofiar.

Podróżował po całym świecie

Prokuratura nie potwierdza oficjalnie tego, że G. przyznał się do zbrodni. Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazała jedynie, że ósmego listopada nadzorujący to śledztwo prokurator z "Archiwum X" – Działu do Spraw Cyberprzestępczości i Nowoczesnych Technologii Wykrywczych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - przedstawił mężczyźnie zarzuty dotyczące dokonania dwóch kolejnych zabójstw. Śledczy sprawdzają też, czy nie było więcej ofiar.

Mariusz G. pracował na statkach do badania ruchów sejsmicznych dna morza – są one wykorzystywane do poszukiwania złóż ropy. Przez kilkanaście ostatnich lat odwiedził dziesiątki krajów – między innymi Wenezuelę, Kubę, Trinidad, Nigerię, Kongo, Irlandię, Danię.

G. był też wiceprezesem Kołobrzeskiego Klubu Morsów. – Zawsze był uczynny, miły. Takie scenariusze, jakie opisuje teraz prokuratura oglądałem tylko na filmach. A tutaj widać, że scenariusz dzieje się obok mnie - mówił TVN24 Łukasz Zięba z Kołobrzeskiego Klubu Morsów.

Jak poinformowała Biranowska-Sochalska, w sprawie zostaną przeprowadzone sądowo-lekarskie sekcje zwłok ofiar. Nieoficjalnie wiemy, że mają odbyć się w czwartek i piątek.

W sobotę w Szczecinku (Zachodniopomorskie) ma się odbyć pogrzeb pani Bogusławy.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara nie krótsza niż 12 lat więzienia, 25 lat albo dożywocie.

