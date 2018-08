Ewakuacja dzielnicy w Kołobrzegu. "Syreny, hałas. Jak wojna, a to tylko bomby"

Video: tvn24

Prezydent Kołobrzegu o akcji ewakuacyjnej

13.08 | O godzinie 7 rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców i turystów z Podczela - dzielnicy Kołobrzegu. O godzinie 9 do akcji wkroczą saperzy, którzy wyciągną z Bałtyku trzy bomby z czasów II wojny światowej. Akcja potrwa "od czterech do sześciu godzin" - zapewnił komandor podporucznik Jacek Kwiatkowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. - Akcja, jest hałas, syreny. Jak wojna, a to tylko bomby - mówiła jedna z ewakuowanych autobusem kobiet.

