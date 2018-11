Wielki statek kontra nabrzeże. Kolizja w porcie w Barcelonie

Foto: Reuters Video: TVN24 BiS

Największy pasażerski statek świata

23.03 | Waży 230 tysięcy ton, ma długość ponad 360 metrów, czyli więcej niż wieża Eiffla. "Symphony of the Seas" to największy pasażerski statek świata, który w sobotę wypłynie z francuskiego portu Saint-Nazaire w swój dziewiczy rejs. Jego 18 pokładów pomieści ponad sześć tysięcy pasażerów. Koszt budowy tego giganta to niemal 1,5 miliarda dolarów, a cena biletu waha się od 3 do 16 tysięcy złotych. Na tym pływającym mieście nie sposób się nudzić. Pasażerowie mają do dyspozycji między innymi 20 restauracji, teatr, kino, dziesięciopiętrową zjeżdżalnię, lodowisko, boiska do siatkówki i koszykówki, kasyno, spa, klinikę, a nawet... więzienie. Materiał programu "Fakty z Zagranicy" w TVN24 BiS.

