Chorwaci przed Świętami wybiorą prezydenta. Wśród chętnych mistrz tamburicy

Foto: Instagram @predsjednicarh Video: TVN24 BiS

KE: Chorwacja gotowa na strefę Schengen

22.10| Chorwacja spełniła kryteria, by przystąpić do strefy Schengen - oceniła we wtorek Komisja Europejska. Ostateczna decyzja zależy jednak od państw członkowskich Unii Europejskiej. Muszą być one w tej sprawie jednomyślne.

»