Kolejny śmiertelny wypadek w okolicach Pucka





Cztery samochody do kasacji, jedna ofiara śmiertelna oraz pięć rannych – to wynik kolejnego w ostatnich dniach poważnego wypadku drogowego w powiecie puckim. – Apelujemy o ostrożność – prosi policja.

We wtorek po godz. 16 na trasie z Pucka do Władysławowa, dokładnie w miejscowości Swarzewo, zderzyły się cztery samochody. – Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a pięć przetransportowano do szpitali w Pucku i Wejherowie – poinformował nas mł. asp. Tomasz Dettlaff z Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Policja potwierdza trzy ranne osoby, w tym 9-letnie dziecko. – Wstępne ustalenie przebiegu zdarzeń wskazuje, że 59-letni kierowca, który wraz z rodziną jechał z Helu do Pucka, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie najpierw uderzył w hyundaia, a potem zderzył się czołowo z volkswagenem – informuje asp. szt. Monika Bradtke z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Apel o rozwagę

W wypadku brał udział także jeszcze jeden samochód, który został uderzony przez jedno z aut, zepchniętych ze swojego pasu ruchu przez 59-latka.

- Śmierć poniósł kierowca volkswagena, mieszkaniec powiatu puckiego. Pozostałe osoby poszkodowane pochodzą spoza województwa pomorskiego – przekazała nam Brandtke.

Utrudnienia na drodze trwały do godz. 19.

Jak podkreśla Brandtke, ostatnie dni obfitowały w dramatyczne sytuacje na drogach powiatu puckiego oraz na całym Pomorzu. – Natężenie ruchu w ostatnich dniach nad morzem jest ogromne. Prosimy o zachowanie ostrożności, zdjęcie nogi z pedału gazu i stosowanie zasady ograniczonego zaufania. I zapinajmy pasy. Także dzieciom na tylnych siedzeniach. To może im uratować życie – apeluje asp. szt. Brandtke.

