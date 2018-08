"Nie żył, w ręku miał resztki ostatniej dawki". Już 10 ofiar dopalaczy





»

Policja zatrzymała kolejną, dziewiątą już osobę łączoną z falą śmierci po dopalaczach. W ciągu tygodnia życie straciło już dziesięć osób. - Ostatnią ofiarą jest 28-latek, którego ciało zostało znalezione w centrum Łodzi - informuje prokuratura.

Zatrzymany ma 36 lat. Wpadł na łódzkich Bałutach w środę wieczorem. Dzisiaj mają być przeprowadzone czynności prokuratorskie z jego udziałem.

Biorą dopalacze i umierają. W tydzień niemal tyle śmierci, co przez pół roku Kupują dopalacze,... czytaj dalej » To on - według wstępnych ustaleń policji - sprzedał "towar" studentowi z Łodzi. Zwłoki leżące w mieszkaniu przy ul. Kilińskiego w Łodzi znalazła jego dziewczyna.



- Para po raz ostatni widziała się w zeszły piątek. Wtedy doszło pomiędzy nimi do kłótni, po której kobieta wyjechała z miasta. Kiedy wróciła, zastała zamknięte drzwi. Wezwała ślusarza.

W środku był jej martwy partner.



- Mężczyzna trzymał w ręku szklaną rurkę ze śladową ilością, najprawdopodobniej wcześniej palonej substancji - informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.



W pobliżu zwłok znaleziono trzy foliowe "dilerki", w dwóch z tych torebek była sproszkowana substancja.



Dopalacze zabiły jej syna. "Nienawidzę dilerów. Ludzi, którzy sieją śmierć dla naszych dzieci" Bełchatowska... czytaj dalej » - Będzie ona przedmiotem szczegółowych badań - mówi Kopania.



Dziesięć ofiar

Od zeszłego tygodnia policja poinformowała o dziesięciu przypadkach zgonów po zażyciu dopalaczy. Wszystkie historie wydarzyły się w dwóch miastach - Łodzi i Bełchatowie.

O dziesiątym zgonie poinformowała w czwartek prokuratura.

- W nocy ze środy na czwartek znaleziono zwłoki 28-latka - informuje Krzysztof Kopania.

Ciało mężczyzny było w lokalu w centrum Łodzi.

Sytuacja - jak mówią policjanci - jest bardzo poważna. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że od stycznia do końca czerwca w całej Polsce odnotowano 11 przypadków śmierci po dopalaczach.

- Nie wykluczamy, że na rynek trafił nowy, niezwykle niebezpieczny dopalacz - mówi przed kamerą TVN24 funkcjonariusz łódzkiej policji, specjalizujący się w przestępstwach narkotykowych.

Oglądaj Wideo: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN 01.08.2018 | Dopalacze uzależniają i to mocno. Ofiar śmiertelnych przybywa



Dziewięciu zatrzymanych



Oprócz 36-latka, w związku z falą zgonów policja zatrzymała osiem innych osób, w tym sześć w Bełchatowie.

Trzy mają już zarzuty. To kobieta i mężczyzna, którzy usłyszeli zarzuty wprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez produkcję albo wprowadzenie do obrotu niebezpiecznych substancji. Grozi im do 8 lat więzienia.

Do 12 lat więzienia grozi Kai K. Ona podejrzana jest o sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, następstwem czego była śmierć.

W Łodzi status podejrzanych mają 29 i 34-latek. Starszy został już aresztowany przez sąd na trzy miesiące.

Specjalna grupa ds. dopalaczy

W Łodzi powstała grupa, której zadaniem będzie wyjaśnienie wszystkich spraw w związku z handlem dopalaczami.

W skład zespołu wejdą m.in. policjanci z KWP w Łodzi, policjanci z Bełchatowa oraz funkcjonariusze, którzy do tej pory zajmowali się przestępczością narkotykową. Grupa ma również współpracować z prokuratorami.