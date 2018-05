Kolejne zatrzymania po meczu Lecha z Legią





Policja poinformowała, że w związku z zajściami podczas niedzielnego meczu Lech - Legia zatrzymała do tej pory 23 osoby. Wobec 16 z nich prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec jednego z zatrzymanych skierowała do sądu wniosek o areszt.

O zatrzymaniach kolejnych osób poinformował w środę wieczorem rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak powiedział, w związku z zajściami podczas niedzielnego meczu na poznańskim stadionie zatrzymano dotychczas 23 osób.



26 chuliganów łącznie zostało zidentyfikowanych, 23 zatrzymanych po skandalicznym zachowaniu na meczu Lech Legia. To podsumowanie kolejnego dnia identyfikacji i zatrzymań osób, które wtargnęły na boisko i doprowadziły do przerwania meczu. pic.twitter.com/IRZan2fwUB — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 23 maja 2018





Lech liczy straty po zadymie. W milionach Sezon się... czytaj dalej » Do pierwszych zatrzymań doszło w poniedziałek po południu. Sześciu mężczyzn w wieku 18-37 lat zidentyfikowano na podstawie policyjnej analizy stadionowego monitoringu. Wśród zatrzymanych we wtorek był zaś między innymi mężczyzna, który sam się zgłosił na komisariat.

"Linia obrony będzie weryfikowana"

17 osób usłyszało już zarzuty zakłócania przebiegu imprezy masowej. Według przepisów, za wdzieranie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, grozi nawet trzyletnie więzienie. Część zatrzymanych była zamaskowana i w związku z utrudnianiem rozpoznania może im grozić wyższa kara. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu zaplanowano na czwartek.

W środę wczesnym popołudniem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Magdalena Mazur-Prus poinformowała, że prokurator prowadzący sprawę zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie jednego z podejrzanych. Decyzję tę prokuratura argumentowała "istnieniem uzasadnionego podejrzenia, że pozostając na wolności, osoba ta może nakłaniać inne osoby na przykład do składania korzystnych dla tej osoby zeznań".

Zatrzymania po meczu Lech-Legia Po burdzie na... czytaj dalej » Mazur-Prus przekazała, że część osób z postawionymi zarzutami składa "takie wyjaśnienia, które mają na celu umniejszenie ich roli w zdarzeniu".

- Prokuratorzy oczywiście będą oceniali wiarygodność wyjaśnień, a ich wersja, linia obrony będzie weryfikowana w toku śledztwa - wyjaśniła Mazur-Prus.

Dodała, że poznańscy prokuratorzy "na razie koncentrują się na czynnościach z osobami podejrzanymi, zatrzymanymi".

- Natomiast prokurator już podjął kroki zmierzające do tego, żeby zabezpieczyć dokumentację związaną z organizacją tej imprezy masowej. Będziemy zwracali się jeszcze o dodatkowe dokumenty i przesłuchiwali osoby, które imprezę zorganizowały po to, aby ustalić czy tutaj dopełniono należytej staranności - podkreśliła.

Dozór policyjny i poręczenia majątkowe

Tak wyglądały burdy na stadionie Lecha W 77. minucie... czytaj dalej » Wobec 16 osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.



- W czasie trwania tego środka zapobiegawczego, osoby wobec których jest zastosowany nie mogą brać udziału w masowych imprezach sportowych. Ponadto prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w kwotach od 5 do 10 tysięcy złotych – poinformowała Mazur-Prus.



Podkreśliła, że nadal trwają czynności mające na celu zidentyfikowanie osób, które brały udział w niedzielnych zdarzeniach. Wskazała, że nie ustalono osoby, którą można by określić jako prowokatora, prowodyra czy kierującego bądź podżegającego do takich zachowań.

Przerwany mecz

W zabezpieczeniu niedzielnej imprezy brało udział ponad tysiąc policjantów. Jeden został ranny w wyniku uderzenia elementem ogrodzenia.



W niedzielę podczas spotkania ostatniej kolejki ekstraklasy Lech - Legia w 77. minucie, przy wyniku 2:0 dla gości, z trybuny zajmowanej przez kibiców poznańskiej drużyny na murawę poleciały race i świece dymne. Sędzia przerwał zawody, piłkarze opuścili murawę.

Sympatycy Lecha zaczęli napierać na ogrodzenie i po chwili kilkudziesięciu z nich pojawiło się na boisku. Do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem na sektor.



Ostatecznie wojewoda wielkopolski i delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydowali o zakończeniu imprezy masowej. Komisja Ligi Ekstraklasy SA przyznała gościom walkower 3:0.