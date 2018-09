Kolejne włamanie do domu Rihanny

Policja w Los Angeles prowadzi śledztwo w sprawie włamania do domu Rihanny. To już drugi w tym roku przypadek, gdy nieznany sprawca włamuje się do domu sławnej piosenkarki.

Funkcjonariusze policji zostali wezwani do rezydencji w Hollywood Hills około godziny 20.30 czasu lokalnego. Śledczy znaleźli na miejscu dowody włamania, ale wciąż nie jest jasne, czy jakiekolwiek rzeczy zostały z domu wykradzione.

Drugie włamanie

Sąsiedzi piosenkarki poinformowali organy ścigania, że widzieli sprawców uciekających srebrnym samochodem.

W czasie włamania nikogo nie było w domu.

To drugi tego typu incydent z udziałem Rihanny. W maju Eduardo Leon włamał się do domu gwiazdy. Mężczyzna spędził w nim 12 godzin - został oskarżony o prześladowanie, włamanie i uszkodzenie mienia. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał, że do domu włamał się, gdyż chciał uwieść Rihannę.