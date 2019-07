Zakochany kundel ruszył nad morze koleją. Bez biletu i bez właściciela

Video: PKP/FB KTOZ

Zakochany kundel podróżował koleją

18.07| Wsiadł do pociągu i to nie byle jakiego. Kundelek przypominający owczarka szetlandzkiego w środę rano wskoczył do pendolino jadącego z Rzeszowa do Gdyni. Zapomniał tylko o dwóch kwestiach: o bilecie i właścicielu.

»