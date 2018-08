"Kolczatka? Zakładanie tego psu to wstyd"

W wielu krajach jest zakazana, a w Polsce - ciągle bardzo powszechna. - Co drugi przyprowadzany do nas pies jest w kolczatce, w tym yorki i jamniki - mówią w łódzkim schronisku. I apelują do właścicieli czworonogów: nie używajcie kolczatek.

Schronisko od dwóch lat prowadzi kampanię informacyjną o szkodliwości noszenia kolczatek.



- W tym czasie zdjęliśmy psom pół tony kolczatek - mówi Marta Olesińska z łódzkiego schroniska.



- Co drugi pies, który do nas trafia ma kolczatkę. Zakładanie jej zwierzęciu powinno być czymś, czego właściciel powinien się wstydzić - dodaje Anna Mrozek, lekarz weterynarii zajmująca się czworonogami trafiającymi do schroniska.



Bo - jak podkreśla - kolczatka nie może być traktowana jako sposób na to, żeby pies nie ciągnął za sobą właściciela.



- Spowodowanie komuś bólu nie jest metodą wychowawczą - tłumaczy Mrozek.

Przedstawiciele przytuliska opowiadają, że wielokrotnie widzieli osoby z kolczatkami, które przychodziły, aby adoptować psa.



- Wszystkim takim osobom zakładamy kolczatkę na rękę. Pokazujemy, jak jest ciężka, niewygodna i bolesna - tłumaczy Marta Olesińska.



Do delegalizacji?



W schronisku podkreślają, że używanie kolczatek w wielu krajach, na przykład Holandii czy krajach skandynawskich, jest nielegalne.



- Zmiany w prawie są potrzebne. Zanim jednak to się stanie, trzeba zrobić wszystko, żeby uświadomić właścicieli zwierząt - opowiada Anna Mrozek.

