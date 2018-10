Ma 107 lat i wciąż zadziwia. Jego urodzinowy wyczyn obserwowały tłumy

Foto: Reuters Video: Reuters

Ma 107 lat i wciąż zadziwia. Jego urodzinowy wyczyn...

26.10 | Dla niego wiek to naprawdę tylko liczba. By uczcić swoje sto siódme urodziny francuski kolarz Robert Marchand przez godzinę jeździł rowerem po torze kolarskim. Przejazd kolarza obserwowały z trybun tłumy. Dwa lata temu w godzinę pokonał ponad 22 i pół kilometra. Jeszcze wcześniej ustanowił rekord i został najszybszym 100-latkiem na dystansie stu kilometrów. Robert Marchand urodził się w 1911 roku w północnej Francji. Rowerem zaczął jeździć w wieku 14 lat. Potem był strażakiem, a do kolarstwa powrócił po przejściu na emeryturę w wieku 67 lat.

»