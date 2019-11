"Koci testament" pomógł. Nowe domy znalazło 27 zwierząt

Foto: TVN24 Łódź Video: Fakty TVN

24.11.2019 | Przed śmiercią chciała zadbać o los swoich...

Gdy bezdzietna mieszkanka Łodzi usłyszała od lekarzy, że zbliża się czas jej śmierci, to uznała, że musi zadbać o los siódemki swoich kotów. Założyła im zeszyty, w których dokładnie opisała każdego ze swoich pupili, w tym to, czego dokładnie im trzeba, by dalej cieszyły się pełnią życia. Wszystkim kotom schronisko już znalazło właścicieli.

»