Pies zagryzł swoją właścicielkę. Ratowała przed nim dziecko





W miejscowości Rocky View w kanadyjskiej prowincji Alberta pies zagryzł swoją 50-letnią właścicielkę. Wcześniej zaatakował 2,5-letnie dziecko, a kobieta próbowała je bronić.

W sobotni wieczór w miejscowości Rocky View w południowej części kanadyjskiej prowincji Alberta mieszaniec boksera i pitbulla zaatakował małe dziecko. Jak poinformowała kanadyjska policja konna (Royal Canadian Mounted Police - RMCP), 2,5-letniego chłopca próbowała chronić 50-letnia właścicielka zwierzęcia. Pies ją zagryzł.

Przed domem stał znak informujący, że jest on strzeżony przez psy.

Śmierć kobiety stwierdzono na miejscu, a dziecko zostało przewiezione do szpitala z poważnymi, ale niezagrażającymi życiu obrażeniami rąk i nóg.

RCMP say the boxer-pitbull cross initially attacked a 3-year-old girl, leaving her with serious but not life-threatening injuries, before turning on the 49-year-old Alberta woman. https://t.co/SVCaYzYf9y — The Star Edmonton (@thestaredmonton) September 17, 2018

Psy poddane badaniom

Policja podała informację, że w domu znajdował się jeszcze jeden pies, rasowy bokser, ale nic nie wskazuje na to, by brał udział w zdarzeniu.

Oba psy zostały poddane kwarantannie w Calgary i są monitorowane.

- W przypadku zdarzeń z pogryzieniem przez psa w prowincji Alberta - o ile pies nie zostanie natychmiast uśpiony - konieczne jest zbadanie go pod kątem wścieklizny i innych dolegliwości - poinformował sierżant John Spaans z RMCP. Jest to ważne z punktu widzenia zdrowia dziecka, które przeżyło atak zwierzęcia.

- Po przebadaniu psa jego właściciele lub ich rodzina mogą poddać psa eutanazji lub policja może złożyć wniosek do sądu, aby orzekł, że pies stwarza niebezpieczeństwo - dodał policjant.

Zaznaczył, że nawet w sytuacji zagryzienia człowieka, procedury nie pozwalają na uśpienie psa bez wyroku sądu lub decyzji właścicieli.

I have too many questions about the circumstances surrounding this death; a child being attacked and a gate that warns of guard dogs on duty... and why do pitbulls always have to get a bad rap; even if it's a mix breed?https://t.co/WYDjVqU5fY — Patricia MacDowell (@BreakfastvFilms) September 17, 2018