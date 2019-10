KO też składa protesty wyborcze. "Mają charakter merytoryczny, w odróżnieniu od PiS-owskich"





»

Koalicja Obywatelska złożyła do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące głosowania w wyborach do Senatu w trzech okręgach - poinformował poseł PO-KO Mariusz Witczak. Dodał, że wnioski KO "mają charakter merytoryczny, w odróżnieniu od protestów składanych przez PiS".

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Wniesione protesty rozpatrzy nowo utworzona Izba Kontroli Nadzwyczajnej w składzie trzech sędziów. Następnie cała Izba wyda uchwałę, w której może zdecydować o ponownym przeliczeniu głosów. Skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN został wyłoniony przez nową Krajową Radę Sądownictwa, która z kolei została wybrana przez Sejm.

Koalicja Obywatelska też składa protesty

Schetyna: uzyskaliśmy obietnicę, że OBWE będzie kontrolować sprawę przeliczania głosów Nie ma powodów,... czytaj dalej » We wtorek podobną decyzję - o złożeniu protestów w sprawie głosowania w trzech okręgach - podjęła Koalicja Obywatelska.

- Nasze protesty mają charakter merytoryczny, w odróżnieniu od protestów składanych przez PiS - przekonywał na konferencji prasowej Mariusz Witczak z PO-KO.



Jego zdaniem "PiS-owskie protesty wynikają z faktu, że PiS jest niezadowolone z wyników wyborów".

- Jest to sytuacja skandaliczna, bulwersująca i wymagająca odpowiednich kroków ze strony organów międzynarodowych, jak i wewnętrznego monitorowania tego procesu - podkreślił.

Borowski o szczegółach protestów

Na wcześniejszej konferencji prasowej szczegóły protestów zaprezentował senator elekt KO Marek Borowski. Tłumaczył, że chodzi o trzy okręgi: nr 2, nr 26 i nr 59.

Pierwszy dotyczy okręgu Jeleniej Góry (okręg nr 2), gdzie - jak mówił Borowski - na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata reprezentującego partię Polska Lewica znalazło się logo "Lewica". W ocenie senatora elekta wprowadzało to w błąd wyborców, ponieważ mogło sugerować związek kandydata z blokiem partii lewicowych startujących pod szyldem SLD (w wyborach do Senatu trzy komitety wyborcze: KO, SLD i PSL zawarły tzw. pakt senacki, na mocy którego w zdecydowanej większości okręgów udało im się wystawić przeciwko PiS jednego kandydata - red.).

Borowski przypomniał, że kandydat ten uzyskał 27 tys. głosów. Dodał, że różnica między kandydatem KO a kandydatem PiS wyniosła około tysiąca głosów. - Mamy tutaj do czynienia z ewidentnym powodem dla złożenia protestu - ocenił senator elekt.

"Kluczowe pytanie brzmi, kto te głosy będzie liczyć" Kluczowa sprawa... czytaj dalej » Kolejny wniosek KO dotyczy Łomży (okręg nr 59), gdzie - według Borowskiego - Prawo i Sprawiedliwość już po upływie ustawowego terminu zgłosiło kandydaturę Marka Komorowskiego w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego. - Mieliśmy do czynienia ze śmiercią pana Kornela Morawieckiego i zgłoszeniem kandydata zastępczego, ale po terminie, który jest zawarty w Kodeksie Wyborczym - powiedział Borowski.

Trzeci przypadek - jak mówił senator elekt - to Pabianice (okręg nr 26). - Tu też jest bardzo niewielka przewaga kandydata PiS, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że karty do głosowania do Senatu zawierały na dole instrukcję, a w tej instrukcji było powiedziane, że należy postawić znak "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku wybranego kandydata. Nie z lewej strony, tylko przy nazwisku. Problem polegał na tym, że logo Koalicji Obywatelskiej miało postać kratki i ta kratka znajdowała się po prawej stronie - tłumaczył Borowski.

Jak dodał, to spowodowało, że wiele głosów zostało oddanych w sposób nieprawidłowy - znak "X" znalazł się po prawej stronie, zamiast po lewej.

Podczas konferencji prasowej politycy KO zostali zapytani, czy chcą oni w tych okręgach unieważnienia wyborów.



- Sąd będzie rozstrzygał w tej kwestii. Natomiast w naszej ocenie, wybory w tych okręgach powinny być powtórzone - odpowiedział Witczak.

Źródło: TVN 24 Tych okręgów dotyczą protesty wyborcze

Komunikat Sądu Najwyższego w sprawie protestów wyborczych

Kiedy można złożyć protest wyborczy?

Według Kodeksu wyborczego protest przeciwko ważności wyborów w okręgu można wnieść w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, w której doszło do "przestępstwa przeciwko wyborom, (…) mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów".

Drugi to "naruszenie przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów".