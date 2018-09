Premier ma sprostować swoją wypowiedź. "Człowiek honorowy podałby się do dymisji"





- Coś, co nazwano chwytem retorycznym, stało się ordynarnym kłamstwem - powiedziała Katarzyna Lubanuer z Nowoczesnej. Liderzy Koalicji Obywatelskiej odnieśli się tym samym do wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie słów premiera Morawieckiego na temat infrastruktury za rządów PO- PSL.

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił w środę, że premier Mateusz Morawiecki ma sprostować swoją wypowiedź z 15 września na temat braku inwestycji infrastrukturalnych za rządów PO i PSL. Sąd Apelacyjny rozpatrywał odwołanie, które politycy PO złożyli od poniedziałkowego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten sąd, jako pierwsza instancja oddalił złożony w trybie wyborczym przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej dotyczący nakazania takiego sprostowania.

"To kompromitacja i wstyd"

W środę na konferencji prasowej liderzy Koalicji Obywatelskiej: Grzegorz Schetyna z PO, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oraz Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska komentowali decyzję Sądu Apelacyjnego.

Zapadł ostateczny wyrok. Premier Morawiecki musi sprostować swoją wypowiedź Premier Mateusz... czytaj dalej » - Premier skłamał, dlatego musi za to odpowiedzieć i przeprosić Koalicję Obywatelską, wyborców i Polaków. Ale to nie kończy tej rzeczy, bo kłamstwo jest wszechobecne w całej polityce, którą prowadzą - podkreślił Schetyna.

- Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: to kompromitacja i wstyd. Człowiek honoru w takiej sytuacji podałby się do dymisji - mówił.

- Coś, co nazwano chwytem retorycznym, okazało się ordynarnym kłamstwem - stwierdziła Lubnauer. Jak dodała, Morawiecki "po raz kolejny" minął z prawdą.

- Tym razem, dzięki temu, że mamy kampanię wyborczą można było powiedzieć: sprawdzam i okazało się, że sąd zdecydował, że było to kłamstwo. Teraz Polacy zawsze jak będą słuchać Morawieckiego, powinni pamiętać o tym wyroku sądu - dodała.

- Nie można budować państwa opartego na kłamstwie i nie można kłamstwem rządzić obywatelkami i obywatelami. Ten wyrok sądu pokazuje, że wszyscy w życiu publicznym, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - podkreślała Barbara Nowacka.

Słowa premiera

- Przez osiem lat wydali pięć miliardów na drogi lokalne. To tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtorej roku - mówił 15 września w Świebodzinie premier Mateusz Morawiecki, krytykując osiągnięcia koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Oglądaj Wideo: tvn24 Premier Morawiecki o inwestycjach w drogi Sąd zobowiązał Mateusza Morawieckiego do opublikowania w ciągu 48 godzin oświadczenia na antenie TVP Info i TVN przed głównymi wydaniami programów "Wiadomości" i "Fakty" po blokach reklamowych bezpośrednio poprzedzających emisję tych programów - poinformowała sędzia Paulina Asłanowicz, zastępca przewodniczącego V Wydziału Cywilnego.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Pozew PO przeciw Morawieckiemu oddalony. Słowa premiera to był "chwyt retoryczny" Treść oświadczenia ma brzmieć: "Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie 15 września 2018 roku podczas wiecu wyborczego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Świebodzinie, że w ciągu jednego do półtora roku wydawana jest przez nas większa suma na drogi lokalne, niż za czasów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w ciągu ośmiu lat. Mateusz Morawiecki premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej".