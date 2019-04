Kluzik-Rostkowska w "Rozmowie Piaseckiego" od godziny 7.30 w TVN24 i tvn24.pl

Video: tvn24 Beata Szydło w "Rozmowie Piaseckiego"16.04 | Jeżeli zostanie przyjęta formuła, którą będziemy proponować, to będą to wielotygodniowe rozmowy. Powinna być silna reprezentacja zewnętrznych ekspertów - oceniła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło. Odniosła się do zaproponowanych przez premiera rozmów dotyczących oświaty w formule okrągłego stołu. Jej zdaniem w spotkaniach powinni brać udział również reprezentanci opozycji. zobacz więcej wideo »