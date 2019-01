Dwa skoki na jubilera i 40 tysięcy łupu. Policja szuka złodziei





Foto: Opolska policja | Video: Opolska policja Policja szuka tych mężczyzn

Wybijali szyby, wchodzili do sklepów jubilerskich i plądrowali. Zabierali wszystko, co im wpadło w ręce. Ukradli biżuterię o wartości ponad 40 tysięcy złotych. Teraz szuka ich kluczborska policja i publikuje nagrania monitoringu, prosząc o pomoc w identyfikacji sprawców.

Dwaj mężczyźni są poszukiwani od listopada 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy doszło do włamania do sklepu w Kluczborku (woj. opolskie). W grudniu sytuacja się powtórzyła. Sposób działania w obu przypadkach był taki sam, co można było ustalić na podstawie zapisów z kamer monitoringu.

- Zamaskowany mężczyzna, w godzinach wczesnoporannych, wybijając szybę w sklepach z wyrobami jubilerskimi, dostał się do środka, skąd skradł biżuterię wartą ponad 40 tysięcy złotych. Skradzione przedmioty to wyroby ze złota, srebra, jak również zegarki renomowanych marek. Najprawdopodobniej nie działał sam. Na zabezpieczonym zapisie z monitoringu widać, jak w tym czasie drugi mężczyzna stoi nieopodal i pilnuje - informuje Dawid Gierczyk, oficer prasowy kluczborskiej policji.

Według śledczych, ci sami mężczyźni mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego.

Policja publikuje wideo, na którym widać momenty włamań i kradzieży, a także stopklatki z monitoringu, gdzie widoczne są twarze podejrzewanych. Osoby, które rozpoznają tych mężczyzn, lub mają inne dodatkowe informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży proszone są o kontakt z naczelnikiem wydziału kryminalnego kluczborskiej policji pod numerem 77 417 03 10 bądź dyżurnym policji - 77 417 03 03.

Źródło: Opolska policja Policja szuka tych mężczyzn

Do kradzieży doszło w Kluczborku:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl