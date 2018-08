Kłótnia podczas libacji. "Napastnik dźgnął właściciela mieszkania"





Policjanci z Rzeszowa zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej. Odbywała się tam impreza, podczas której gospodarz mieszkania został pobity, a następnie ugodzony nożem w klatkę piersiową.

Jak ustalili policjanci, zaatakowany mężczyzna zdołał uciec do pobliskiego hotelu. Stamtąd zadzwonił na numer alarmowy, żeby wezwać pomoc.

Napastnik uciekł. W mieszkaniu pozostało dwóch innych mężczyzn uczestniczących w imprezie. Obaj, jak podaje policja, byli nietrzeźwi.

Ranny mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Zanim się to jednak stało, policjantom udało się z nim porozmawiać i ustalić, kto go zaatakował.

Wyważyli drzwi

Mundurowi pojechali do mieszkania podejrzewanego 34-latka. - Chociaż ktoś był w mieszkaniu, mimo wielokrotnego pukania, nikt nie otworzył drzwi – relacjonuje Adam Szeląg, rzecznik prasowy rzeszowskiej policji.

Na miejsce przyjechali wezwani przez policjantów strażacy, którzy wyważyli drzwi wejściowe. 34-latek został zatrzymany.

- Ekipa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia, mieszkania podejrzanego oraz zabezpieczyła ślady – podaje dalej Szeląg.

34-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrażającego życiu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.