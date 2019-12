Boli ząb? Lepiej zaczekać do rana

Otrzymanie pomocy stomatologicznej nocą lub w święta stanowi w Małopolsce duży kłopot, bo na całe województwo czynny jest tylko jeden świadczący takie usługi punkt, we wsi Trzebunia koło Pcimia. Inne placówki zrezygnowały, a kolejne nie przystąpiły do konkursu NFZ. Podobnie jest w kilku innych województwach. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Gdy ząb rozboli w nocy, gdy ból nie daje spać albo w weekend pojawi się poważny stan zapalny - to wszystko sprawy dla stomatologicznej pomocy doraźnej.

W całym województwie małopolskim działa tylko jeden taki gabinet finansowany przez NFZ. Znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa - we wsi Trzebunia, niedaleko Pcimia, przy podstawówce.

Stomatolog Piotr Woś podkreśla, że chociaż placówka świadczy usługi dla całej Małopolski, "ciężko sobie wyobrazić, że ktoś będzie jechać 150 kilometrów z jakiegoś zakątka naszego województwa".

Chętnych brak

Gabinet stanął do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia po tym, jak z kontraktu zrezygnowali inni stomatolodzy. W ostatnią niedzielę ruszył z pierwszym dyżurem. Tłumów nie było.

- Ofertę mogła złożyć każda placówka, która spełniała warunki i każda, która chciała współpracować z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku tego konkursu wpłynęła tylko jedno oferta, oferta spełniała wszystkie warunki, więc podpisaliśmy z nimi umowę – tłumaczy rzeczniczka prasowa małopolskiego oddziału NFZ Aleksandra Kwiecień.

Więcej chętnych nie było, mimo, że Narodowy Fundusz Zdrowia podniósł ryczałt z 800 do 900 złotych za dyżur.

"Żeby zachęcić, zwiększamy stawkę"

Miesiąc wcześniej ze stomatologicznej pomocy doraźnej zrezygnowało Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie. Problem był ze skompletowaniem kadry stomatologów.

- To było nawet kilkadziesiąt osób na jednego stomatologa, pomoc stomatologiczną i pielęgniarkę, więc to też stomatologów wystraszyło, że w takiej obsłudze, przy takiej cenie nie są w stanie realizować tego typu kontraktu – uważa Jan Musiał z Mościckiego Centrum Medycznego.

Z podobnego powodu zrezygnowała Lecznica Stomatologiczna Gocław kilka lat temu. Na niektórych dyżurach bywało nawet 70 pacjentów.

- Nie było możliwości, żeby wyjść z liczeniem kosztów nawet na zero, a nie za bardzo stać nas, jak wszystkie placówki współpracujące z NFZ, na dokładanie bez końca do różnych zabiegów – mówi właścicielka lecznicy Maria Kamela.

Andrzej Troszyński, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje, że NFZ "wielokrotnie szuka w powtarzanych konkursach świadczeniodawców". – Żeby zachęcić do udzielania tych świadczeń, zwiększamy stawkę. W dużych miastach sięgają one 900 złotych – dodaje.

Problem dotyczy wielu województw

Małopolskie nie jest jednym województwem, gdzie działa tylko jeden punkt stomatologicznej pomocy doraźnej. Taka sama sytuacja jest w województwie Lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskich i warmińsko-mazurskim.

Najwięcej takich punktów, bo po sześć jest w województwach dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim.

W województwie łódzkim są dwa takie miejsca. Doraźną pomocą stomatologiczną zajmowało się łódzkie pogotowie, ale rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Adam Stępka informuje, że na początku roku szpital wycofa się ze świadczenia tych usług.

– Będzie rozpisany kolejny konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej – zapowiada Adam Stępka.

Decyzja szpitala podyktowana jest tym, że łódzkie pogotowie już nie chce dopłacać do tych dyżurów.

Źródło: tvn24 Kłopoty z nocną i świąteczną opieką stomatologiczną