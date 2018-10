"Kler" najchętniej oglądanym filmem w Polsce w XXI wieku

Video: tvn24

Gajos: "Kler" daje możliwość otwarcia pudełka z prawdą

01.10.| "Kler" powinien być i jest poważną rozmową z widownią. To, że już prawie milion ludzi przyszło na ten film, dodaje otuchy. To znaczy, ze ludzie bardzo chcą to zobaczyć - ocenił w "Kropce nad i" aktor Janusz Gajos, odtwórca roli biskupa Mordowicza w najnowszym obrazie Wojciecha Smarzowskiego. - To jest bardzo poważna rozmowa z ludźmi, którzy mają z tym kłopot, którzy chcieliby chodzić do Kościoła, ale coś ich powstrzymuje. To daje możliwość otwarcia pudełka z prawdą - dodał.

»