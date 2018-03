Kina wracają do Arabii Saudyjskiej. Po 35 latach





Ministerstwo kultury Arabii Saudyjskiej zatwierdziło w czwartek regulamin wydawania pozwoleń na otwieranie kin. Ta rozrywka była w ultrakonserwatywnym królestwie przez ponad 35 lat całkowicie zakazana.

Miliardy dolarów na rozrywkę. Arabia Saudyjska chce mieć nowe oblicze W królestwie... czytaj dalej » Saudyjski minister kultury Awad ibn al-Awad oświadczył, że powrót kin do Arabii Saudyjskiej "przyczyni się do wzrostu gospodarczego i dywersyfikacji kultury, stworzy więcej miejsc pracy i wzbogaci wachlarz rozrywek, dla których Arabia Saudyjska jest największym rynkiem w regionie".



Plany ministerstwa kultury przewidują otwarcie do 2030 roku ponad 350 kin z ponad 2 500 salami projekcyjnymi.



- Nasza wizja 2030 roku to wzrost wydatków na rozrywkę w przeciętnej saudyjskiej rodzinie z 2,9 procent budżetu domowego do 6 procent - powiedział minister.

Wstępne porozumienie z dystrybutorem

12 grudnia ubiegłego roku saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych podpisał wstępne porozumienie z dystrybutorem filmowym AMC Entertainment.

Kina mają zostać otwarte w Arabii Saudyjskiej po 35 latach przerwy. Zostały zamknięte w latach 80. na "fali ultrakonserwatyzmu" w tym kraju.

Arabia Saudyjska rozpoczęła w 2017 roku wdrażanie reform społecznych, których inicjatorem jest książę następca tronu Muhammad ibn Salman. Obejmują one rozszerzanie praw kobiet i promowanie masowej rozrywki.