Kim "gorąco przywita papieża, jeśli odwiedzi Pjongjang"

Prezydent Korei Południowej z wizytą w Pjongjangu. Kolejny...

Trwający od wtorku szczyt Mun-Kim w Pjongjangu uważany jest za papierek lakmusowy przed potencjalnym drugim spotkaniem Kima z prezydentem USA. Propozycję takiego spotkania wystosował niedawno północnokoreański przywódca w liście do Trumpa. - Po raz pierwszy ustaliliśmy konkretne kroki do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - oświadczył w środę prezydent Korei Południowej Mun Dze In po podpisaniu wspólnego dokumentu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Pjongjangu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

