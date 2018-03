Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

27.03.2018 | Specjalny pociąg Kim Dzong Una w Pekinie....

Wszystko wskazuje na to, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un był we wtorek w Pekinie. Na spotkanie z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem miał przyjechać swoim pancernym pociągiem. Bo, podobnie jak ojciec, boi się latać. Jeśli informacje się potwierdzą, to byłaby to pierwsza zagraniczna podróż dyktatora od momentu przejęcia władzy w 2011 roku, jak również jego pierwsze spotkanie z liderem innego państwa. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

