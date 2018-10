Kim, logo rolls-royce'a i spekulacje. "Policzek wymierzony szefowi amerykańskiej dyplomacji"

Foto: ENEX Video: ENEX

Kim Dzong Un prawdopodobnie ma nową limuzynę

09.10 | Kim Dzong Un prawdopodobnie ma nową limuzynę marki Rolls-Royce - informują amerykańskie media. Jeżeli informacje te potwierdzą się oznaczałoby to, że północnokoreański przywódca pozyskał ją pomimo międzynarodowych sankcji, które powinny mu to uniemożliwić. CNN nazwał to "policzkiem wymierzonym szefowi amerykańskiej dyplomacji".

