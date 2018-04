Niespodziewaną bohaterką niedzielnego meczu w hokejowej lidze NHL stała się kilkuletnia kibicka drużyny Washington Capitals. Jej starania o złapanie krążka i towarzyszące temu emocje jeden z internautów nazwał "najbardziej dramatyczną rzeczą, jaką w tym roku widziałem".

Po niedzielnym meczu w amerykańsko-kanadyjskiej lidze hokejowej NHL miedzy Washington Capitals i Columbus Blue Jackets, na oficjalnym profilu NHL na Twitterze pojawiło się wideo, które spodobało się wielu internautom i wywołało lawinę komentarzy.

Do trzech razy sztuka

Hokejowe starcie TVN24 i artystów. Remis na tafli Wyjątkowy mecz... czytaj dalej » W pierwszym rzędzie kibiców stała kilkuletnia dziewczynka, najwyraźniej bardzo przejęta meczem i przywiązana do swojej drużyny. Ubrana była w koszulkę Washington Capitals z numerem 10 - taki nosi kapitan drużyny, Rosjanin Aleksandr Owieczkin.

W przerwie między tercjami zawodnik Capitals, Kanadyjczyk Brett Connolly, podjechał do barierek i rzucił krążek w kierunku kibiców. Cenna zdobycz trafiła w ręce stojącego obok chłopca. Wówczas na twarzy kilkulatki pojawił się taki zawód, a nawet smutek, że Connelly ponownie podjechał i rzucił kolejny krążek. Schwytał go jednak inny stojący obok chłopiec.

Hokeista podjął trzecią próbę. Tym razem rzucony przez Connolly'ego krążek złapał mężczyzna stojący w drugim rzędzie i oddał go dziewczynce. Według komentujących mecz, był to jej ojciec.



That's one special #StanleyCup Playoff moment. pic.twitter.com/Jr9RGqFPGh — NHL (@NHL) 16 kwietnia 2018

"Rozczuliłem się"

Radość dziecka była ogromna. Podskakując ze szczęścia, kilkulatka przytuliła zdobycz i wreszcie szeroko się uśmiechnęła.

"To najbardziej dramatyczna rzecz, jaką w tym roku widziałem. Byłem smutny... byłem zły... siedziałem jak na szpilkach... i wtedy... zachwyt!" - napisał jeden z komentujących wideo internautów.



This is the most dramatic thing I've watched all year... I was sad.. I was angry...I was on the edge of my seat... and then I was ecstatic! lol — Putting On The Foil (@potf_racki) 16 kwietnia 2018

"Uwielbiam hokeistów! Są najsłodsi!" - chwaliła inna użytkowniczka Twittera.



I love hockey players so much!! They are the sweetest! — Tawny Walls (@Coyotesgrl) 16 kwietnia 2018





- Rozczuliłem się – podsumował komentator meczu.