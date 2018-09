Kijów ostrzega: na Krymie mogło dojść do katastrofy ekologicznej

Nawet połowa polskich przedsiębiorców nie poradziła sobie z pełnym wdrożeniem przepisów wynikających z RODO - wynika z analizy ekspertów z firmy doradczej PwC. Szacują oni, że do końca roku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynie co najmniej 4 tysiące zażaleń na krajowe firmy. czytaj dalej »