Kierowca wypadł z busa. Ten spadł na zaparkowane auta

Jadąc z Wrocławia do Oławy dostawczy fiat wypadł z drogi, kilkakrotnie przekoziołkował i spadł na zaparkowane za ogrodzeniem samochody. Kierowca wypadł przez okno samochodu i mocno poturbowany trafił do szpitala. Okazało się, że nie posiadał dowodu rejestracyjnego ani ubezpieczenia, za to miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

31-letni mieszkaniec Oławy wracał w sobotę koło południa do swojego miasta z Wrocławia. Miejsce wypadku wyglądało dosłownie jak pobojowisko.

Kierowca wypadł ze środka

Tesla w ogniu. "Taki samochód nasi strażacy gasili po raz pierwszy" Elektryczna tesla... czytaj dalej » - Według ustaleń policjantów ruchu drogowego, kierujący samochodem marki Fiat Ducato mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Kilkakrotnie dachując wjechał do rowu i wypadł przez okno z samochodu. Z obrażeniami ciała został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala - informuje Alicja Jędo, rzecznik oławskiej policji.

Tam znaleziono przy nim woreczek z substancją, która zostanie przebadana pod kątem zawartości środków odurzających.

Koziołkujący bus skosił po drodze metalowe ogrodzenie i uszkodził trzy zaparkowane za nim auta, opierając na końcu swój ciężar na jednym z nich.

Policjanci sprawdzili, że kierowca nie posiadał dowodu rejestracyjnego pojazdu, a także polisy OC. Co więcej, prowadził mimo orzeczonego przez sąd zakazu, za co grozić mu będzie do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na dk 94, w okolicach miejscowości Jankowice:



