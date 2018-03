Kierował samochodem mimo zakazu, w domu miał narkotyki i... karabinek





Foto: Małopolska Komenda Policji W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli karabinek

Policjanci z Libiąża (Małopolska) zauważyli samochód, którym jechał znany im 25-latek. Mężczyzna miał orzeczony sądowo zakaz prowadzenia pojazdów, a w jego domu funkcjonariusze znaleźli narkotyki i karabinek KBKS z zatartym numerem seryjnym.

Sąd prosi o odbiór z depozytu 11 tabletek ecstasy. "Jak ktoś się zgłosi, zadzwonimy na policję" W Sądzie... czytaj dalej » Mężczyzna został zatrzymany przez libiąską drogówkę w środę. – Policjanci zauważyli pojazd osobowy kierowany przez znanego im osobiście, 25-letniego mieszkańca Libiąża. Wiedzieli, że kierowca posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dlatego zatrzymali pojazd – wyjaśnia Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Narkotyki i broń

Jak podaje rzecznik, ta kontrola nasunęła policjantom inne podejrzenia. Dlatego mundurowi przeszukali mieszkanie 25-latka.

- Znaleźli 923,86 g marihuany, 193,68 g amfetaminy, pięć sadzonek konopi indyjskich, a także karabinek KBKS z zatartym numerem seryjnym wyposażony w lunetę i tłumik oraz ślepą i ostrą amunicję – wylicza rzecznik.

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu

- W kwestii posiadania broni zostanie powołany biegły z zakresu badań balistycznych i po otrzymaniu ekspertyzy zostanie podjęta decyzja co do ewentualnych zarzutów także w tym zakresie – zapowiada rzecznik. 25-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

