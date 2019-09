Wyrzucił przez okno dwa psy. Wyrok za bestialskie zabicie zwierząt

Foto: Świętokrzyska policja Video: OTOZ Animals

Martwe zwierzęta leżały pośród żywych

13.03 | Zwierzęta były tak głodne, że zaczęły przy nas jeść rozmoczone kartony. Łzy same napływały do oczu. Każdy pies był wychudzony, chory, z zaropiałymi oczami. Zwierzęta były skołtunione, zapchlone, pogryzione z ranami na ciele - tak wolontariusze OTOZ Animals opisują to, co zobaczyli w jednej z pseudohodowli w powiecie tczewskim. Psy od razu zostały zabrane.

