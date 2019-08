Niemowlę spadło z balkonu na parterze, zmarło w szpitalu. Policja bada przyczyny tragedii

2-latek wpadł do studni. Dziecko jest na intensywnej terapii

Video: Fakty TVN

2-letni chłopiec wpadł do studni na posesji w Borkowie Starym w Wielkopolsce. Udało się go wydostać na powierzchnię ojcu i to jeszcze przed przyjazdem strażaków i karetki. Dziecko jest na intensywnej terapii.

