Janush założyła rodzinę i wysiaduje jaja

Jedna z największych gwiazd wrocławskiego zoo nie przestaje zaskakiwać. Po burzliwych narodzinach, "zmianie płci" i szukaniu atencji gdzie się da, pingwinica Janush się zmieniła. Znalazła partnera, z którym założyła gniazdo. Teraz na zmianę wysiadują jaja, do których nie dopuszczają nawet swoich opiekunów.

W grudniu miną trzy lata od kiedy Janush przyszła na świat. Stała się obiektem zainteresowania mediów, ponieważ jej matka nie chciała wysiadywać jaj. Opiekunowie wykluwali ją ręcznie, łącznie z przebiciem skorupki, ponieważ ptak samodzielnie nie dawał sobie rady.

Swoje pozornie męskie imię otrzymała w ciemno. Płeć pingwina można określić dopiero jakieś trzy miesiące po narodzeniu. Pracownicy zoo pomyśleli, że skoro ich podopieczny pojawia się w prasie czy telewizji, to powinien się jakoś nazywać. Dopiero później okazało się, że Janush jest dziewczynką. Ale - jak zapewniają opiekunowie - końcówka "sh" czyni to imię uniwersalnym.

Janush się ustatkowała

Był tort, przyszli goście. Janush świętowała urodziny. "Czuła się jak ryba w wodzie" Ludzi traktuje... czytaj dalej » Pingwin od samego początku zachowywał się inaczej niż reszta. Stronił od innych przedstawicieli swojego gatunku, ludzi brał za swoich, lubił odwiedziny ekip telewizyjnych i fotografów. Było z niego prawdziwe medialne zwierzę. Ale się pozmieniało.

- Odkąd założyła gniazdo ze swoim partnerem, to nie pozwala się zbliżać, co jest bardzo dobrą reakcją w jej przypadku, ponieważ obawialiśmy się, że nie będzie chciała mieć partnera ani opiekować się gniazdem. Ale na całe szczęście te obawy były bezpodstawne - mówi Milena Korzeluch, opiekunka pingwinów we wrocławskim zoo.

Cały personel cieszy się, że mimo raczej kiepskich rokowań, Janush założyła rodzinę. Teraz - pingwinim zwyczajem - wysiaduje dwa jaja na zmianę ze swoim partnerem. Podział obowiązków rodzicielskich będzie obowiązywał również po wykluciu.