Szczerski spotka się z Boltonem. Rozmowy o kolejnym terminie wizyty Trumpa

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce jest przełożona w związku z siłą wyższą. To jest bardzo zrozumiałe i oczywiste - powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski, komentując czwartkową decyzję prezydenta USA. Przekazał też, że w piątek spotka się z Johnem Boltonem, doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, aby rozmawiać o terminie, na który wizyta zostanie przełożona.

Amerykański prezydent poinformował na konferencji prasowej w czwartek wieczorem polskiego czasu, że przekłada wizytę w Polsce "na bliską przyszłość" w związku ze zbliżającym się do Florydy huraganem Dorian. Trump przekazał, że zamiast niego do Warszawy na uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyleci wiceprezydent Mike Pence.

"Przełożona w związku z siłą wyższą"

Huragan w "stanie, który może obrócić wszystko". Dlaczego Trump przekłada wizytę w Polsce Floryda to jest... czytaj dalej » Decyzję Donalda Trumpa komentował w piątek rano szef gabinetu prezydenta Dudy Krzysztof Szczerski.

- Wizyta jest przełożona w związku z siłą wyższą. To jest bardzo zrozumiałe i oczywiste, że prezydent, który w USA jest odpowiedzialny też za stany nadzwyczajne, powinien i chce być na miejscu - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24.

Dodał, że prezydent Duda "rozumie tę sytuację". - Powiedział, że też niepokoi się o to, co może wydarzyć się w południowych stanach USA w związku z huraganem - przekazał Szczerski.

Wskazał, że Trump "wysyła swojego zastępcę, co jest bardzo wysoką reprezentacją amerykańską". - Nie ma mowy o odwołaniu żadnego punktu 1 września. Całość programu będzie zrealizowana w taki sposób, jak był planowany - podkreślił prezydencki minister.

Kiedy Trump przyleci do Polski? "Dzisiaj będziemy to pewnie rozstrzygać"

Dopytywany o to, na kiedy może zostać przesunięta wizyta Trumpa w Polsce, powiedział, że w piątek spotka się z Johnem Boltonem - doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego - i będzie o tym rozmawiał.

- Pewnie zaczniemy ustalać kalendarze prezydentów. Jest kwestia tego, czy szukamy najbliższego możliwego terminu, czy chcemy, żeby ta przełożona wizyta odbyła się w terminie równie symbolicznym jak 1 września. To jest teraz kwestia do dyskusji, do rozmowy. Dzisiaj będziemy to pewnie rozstrzygać podczas rozmów w Warszawie - przekazał Szczerski.