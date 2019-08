Na drodze zabił czterech motocyklistów. Usłyszał wyrok i zniknął

Kierowca skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęło czterech motocyklistów trafił do więzienia. Stało się to 11 lat po tragedii, do której doszło w 2008 roku. Kacper M. przed odbyciem kary długo ukrywał się jednak za granicą. Nie udawało się doprowadzić do ekstradycji. Do teraz.

Jechali we czterech, uderzyli w drzewo. Dwóch mężczyzn zginęło na miejscu Tragiczny bilans... czytaj dalej » 33-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego Kacper M. - sprawca wypadku, w którym zginęło czterech młodych motocyklistów – po 11 latach od wypadku trafił do więzienia.

Przed odbyciem kary ukrywał się w Europie Zachodniej – poinformował w piątek kom. Mateusz Lewek, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (woj. wielkopolskie).

Wjechał na ich pas

Do zdarzenia doszło 28 września 2008 r. po godzinie 19:00 na drodze krajowej nr 11 między Słupią a Piaskami w Wielkopolsce. Na prostym odcinku drogi, 22-letni wówczas Kacper M., kierując alfą romeo, zjechał nagle na przeciwległy pas jezdni, uderzając w czterech jadących z przeciwka motocyklistów w wieku 20-26 lat.

Trzech motocyklistów zginęło na miejscu, czwarty zmarł po przewiezieniu do szpitala.



Kacper M. usłyszał wyrok pięciu lat więzienia. Przeszedł wszystkie procedury odwoławcze, składał apelacje do sądów wszystkich instancji, prosił też Prezydenta RP o ułaskawienie.

Włosi odmówili, Niemcy nie

Po uprawomocnieniu się wyroku w 2016 r. nie stawił się do odbycia kary. - Na początku 2016 roku najpierw został wydany za nim list gończy. Po kilku miesiącach policja w Kępnie zawnioskowała do sądu rejonowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dlatego, że z posiadanych przez nas informacji wynikało, że skazany przebywa na terenie Europy Zachodniej, głównie w Niemczech – wyjaśnił kom. Mateusz Lewek.



W 2018 r. mężczyznę udało się zatrzymać we Włoszech, ale tamtejszy sąd odmówił wydania go do Polski – powiedział Lewek.



Na początku 2019 r. 33-latka zatrzymano w Niemczech. - Ponownie rozpoczęła się procedura o jego wydanie polskim organom ścigania i ostatecznie 31 lipca został przekazany stronie polskiej a następnie przetransportowany do więzienia – powiedział zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Kępno.

