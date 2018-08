Drugi raz w ciągu trzech dni. Roztańczona Theresa May w Afryce

Foto: AP Video: APTN

Brytyjska premier tańczy z kenijskimi skautami

31.08 | Brytyjska premier Theresa May po raz drugi zatańczyła podczas swojej wizyty w krajach afrykańskich. Tym razem na spotkaniu z kenijskimi skautami, do którego okazją było rozpoczęcie kampanii na rzecz walki z jednorazowymi opakowaniami z plastiku. Wizyta w Kenii, Nigerii i RPA miała wzmocnić relacje handlowe Londynu z Afryką. Wcześniej May zatańczyła także w RPA.

