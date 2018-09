W Kenii będą pokazywać film o związku dwóch kobiet. Ale tylko przez tydzień





Kenijski sędzia na krótko uchylił zakaz pokazywania filmu "Rafiki", opowiadającego o homoseksualnym związku dwóch kobiet. Obraz będzie można oglądać przez siedem dni, aby mógł zostać zgłoszony do Oscarów.

W kwietniu br. kenijska Komisja ds. Klasyfikacji Filmów zakazała projekcji filmu ze względu na "promowanie lesbijstwa". Homoseksualizm jest nielegalny w Kenii - to spuścizna po brytyjskich rządach epoki kolonialnej w tym kraju.

Teraz sędzia Wilfrida Okwany wyraziła zgodę na pokazywanie filmu "chętnym dorosłym". Swoją decyzję tłumaczyła przekonaniem, że "Kenia nie jest na tyle słabym społeczeństwem, aby jego fundament moralny został zachwiany przez oglądanie takiego filmu".

Pierwszy kenijski film w Cannes

Przepis z 1861 roku dotyczący homoseksualistów uchylony w Indiach Sąd Najwyższy... czytaj dalej » "Rafiki", co w języku suahili oznacza "przyjaciel", opowiada o historii uczucia młodych kobiet. Ich związek rozwija się na tle homofobii i nietolerancji. To pierwszy kenijski obraz, który został pokazany na festiwalu filmowym w Cannes.

Aby zgłosić film do Oscarów, musi być on pokazywany przez co najmniej siedem kolejnych dni w danym miesiącu, w komercyjnym kinie.

Decyzja sędzi Okwany nie spodobała się jednak przewodniczącemu Rady Klasyfikacji Filmów, Ezechielowi Mutui. Swoje niezadowolenie wyraził na Twitterze słowami: "Byłoby tragedią i wstydem, gdyby filmy o tematyce homoseksualnej definiowały kenijską kulturę. Homoseksualizm nie jest naszym sposobem na życie".



It would be a tragedy and a shame to have homosexual films defining the Kenyan culture. That's not who we are and homosexuality is not our way of life — Dr. Ezekiel Mutua, MBS (@EzekielMutua) 21 września 2018

Z decyzji ucieszył się reżyser filmu, Wanuri Kahiu. "Płaczę. Na francuskim lotnisku. Tyle radości!"



I am crying. In a french airport. In SUCH Joy! Our constitution is STRONG! Give thanks to freedom of expression!!!! WE DID IT! We will be posting about Nairobi screening soon. Follow @rafikimovie — Wanuri (@wanuri) 21 września 2018

"Rafiki" będzie można zobaczyć między 23 a 29 września w stolicy Kenii, Nairobi.