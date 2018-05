Jechał samochodem, został postrzelony. Winnych nie ma, to "zdarzenie losowe"

"Potężny huk i ból w szyi". Został postrzelony we własnym samochodzie

50-latek postrzelony we własnym samochodzie. Mężczyzna jechał obwodnicą Kędzierzyna-Koźla. Pocisk przebił szybę samochodu i ranił go w szyję. Kierowca został przewieziony do szpitala. Jego stan jest stabilny. Policja przypuszcza, że strzał mógł paść z pobliskiej strzelnicy.

