Kibolska bitwa, staranowany radiowóz i ośmiu zatrzymanych

Kilkudziesięciu pseudokibiców starło się ze sobą w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie). Policja zatrzymała osiem osób, zabezpieczyła narkotyki i "przedmioty niebezpieczne". Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Do starcia między kibicami doszło w sobotę, około godziny 13, niedaleko stadionu, na którym odbywał się mecz pomiędzy Chemikiem Kędzierzyn-Koźle, a LZS Skorogoszczą. "(...) w okolicach stadionu pojawiła się grupa sympatyków Odry Opole, która postanowiła sprawdzić kondycję gospodarzy i wspierających ich kibiców Rakowa. Doszło do starcia, szybko jednak zareagowali ci co zawsze" - można przeczytać na stronie "Stadionowi Oprawcy".

39 pseudokibiców zatrzymanych. "Wdarli się na stadion" Podczas meczu... czytaj dalej » Z kolei nadkom. Magdalena Nakoneczna z policji w Kędzierzynie-Koźlu zdarzenie relacjonuje następująco: - Doszło do zgrupowania kilkudziesięciu pseudokibiców. Pomiędzy nimi doszło do konfrontacji, a na nią natychmiast zareagowali policjanci. Jak mówi rzeczniczka funkcjonariusze zapobiegli "dalszej eskalacji agresywnych i niebezpiecznych zachowań".

Gdy policjanci wkroczyli do akcji kibole zaczęli uciekać. Jedno z aut, za kierownicą którego siedział 21-latek, staranowało radiowóz. Mężczyzna i jego dwóch pasażerów zostało zatrzymanych. W ręce mundurowych wpadało także pięciu innych kiboli. To mieszkańcy powiatu opolskiego w wieku od 17 do 24 lat. - Przy niektórych z zatrzymanych osób znaleziono narkotyki i przedmioty zabronione. Trwa identyfikacja osób uczestniczących w zdarzeniu tak, by nie uniknęły one odpowiedzialności - podkreśla Nakoneczna. Jeszcze w niedzielę wszyscy zatrzymani mężczyźni mają zostać doprowadzeni do prokuratury.

Według lokalnych mediów biorący udział w zadymie na terenie Kędzierzyna-Koźla to "kibice zwaśnionych drużyn piłkarskich z Kędzierzyna-Koźla, Opola i Częstochowy". Zarząd klubu TS Chemik Kędzierzyn Koźle zamieścił oświadczenie na Facebooku: "(...) Klub TS Chemik odcina się od wszelkich aktów przemocy i z całą stanowczością je potępia...Mecz na Stadionie Kuźniczka pomiędzy Chemikiem a rywalem ze Skorogoszczy przebiegł w spokojnej, rodzinnej, sportowej atmosferze...".

