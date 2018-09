Komisja Europejska zaproponowała zmianę prawa Unii Europejskiej, by umożliwić nakładanie sankcji na partie za bezprawne wykorzystywanie danych wyborców w celu wpływania na wyniki wyborów europejskich. Chce też, by państwa członkowskie chroniły się przed zewnętrznymi manipulacjami.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim wystąpieniu w europarlamencie na temat stanu UE mówił, że konieczna jest ochrona wyborów przed manipulacją z krajów trzecich. KE chce, by państwa członkowskie w tym kontekście zwiększyły przejrzystość internetowych reklam politycznych, a także zwalczały kampanie dezinformacyjne.

TEKST ORĘDZIA O STANIE UE W JĘZYKU ANGIELSKIM

UE z niepokojem obserwowała doniesienia ze Stanów Zjednoczonych o rosyjskich działaniach nakierowanych na wpływanie na wynik wyborów prezydenckich w tym kraju w 2016 roku. Rosji zarzuca się też usiłowanie manipulowania wynikami wyborów, czy referendów na Starym Kontynencie m.in. we Francji, Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii.

"Nasza demokracja jest zagrożona". Giganci technologiczni mają płacić wyższe podatki Raport komisji... czytaj dalej » - Nie możemy być naiwni: istnieją siły, które chcą zakłócić wybory do Parlamentu Europejskiego i dysponują w tym celu wyrafinowanymi narzędziami. Z tego właśnie powodu musimy jak najszybciej podjąć wspólne działania, by zwiększyć naszą odporność na te zagrożenia dla demokracji - podkreślił cytowany w komunikacie wiceszef KE Frans Timmermans.



Nieprzejrzyste reklamy polityczne czy niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych obywateli, w szczególności przez podmioty zagraniczne, to niektóre słabości, jakie mogą być wykorzystane podczas wyborów do PE.

Zalecenia Komisji

Z zaleceń KE wynika, że chce ona, by europejskie i krajowe partie polityczne, fundacje i organizacje, biorące udział w kampanii, udostępniały informacje o swoich wydatkach na kampanie reklamowe w internecie, ujawniając, która partia lub polityczna grupa wsparcia stoi za daną reklamą polityczną.



KE chce też zaostrzenia przepisów dotyczących finansowania europejskich partii politycznych. Chodzi o umożliwienie nakładania kar finansowych za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych na te partie, które świadomie wpływałyby w ten sposób na wyniki wyborów europejskich.



Kary wynosiłyby 5 proc. rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub fundacji. Byłyby one egzekwowane przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Ukarane partie nie mogłyby również złożyć wniosku o finansowanie z budżetu ogólnego UE w roku, w którym karę nałożono. Kara dla Facebooka za udostępnienie danych internautów. "Drastycznie zaniedbano ochrony" Brytyjski urząd... czytaj dalej »

Afery trapiące Zachód

To pokłosie afery związanej z firmą Cambridge Analytica, która pokazała, że nielegalnie uzyskane dane służyły do manipulowania wyborami i wpływania na decyzje polityczne.



Od maja obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zastosowanie również do partii politycznych oraz do działań innych podmiotów w kontekście wyborów, takich jak pośrednicy danych i platformy mediów społecznościowych. Daje ono Unii Europejskiej narzędzia do zwalczania bezprawnego wykorzystywania danych osobowych również w kontekście wyborczym - przypomniała KE.



Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowane są na maj przyszłego roku. Aby zmiany w rozporządzeniu, które zaproponowała KE, mogły wejść w życie, muszą się na nie zgodzić państwa członkowskie oraz eurodeputowani.