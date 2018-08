"Nie chcę sprawiać radości obozowi władzy w Polsce"

Video: tvn24

PO wycofuje poparcie dla Ujazdowskiego

23.07 | Platforma zmienia zdanie i we Wrocławiu porzuca swojego kandydata na prezydenta. Kazimierz Michał Ujazdowski osamotniony i zaskoczony, za to Nowoczesna wzmocniona, bo to ona ma wskazać, kto powalczy o rządy w mieście. Taka koalicja i takie jej ofiary.

