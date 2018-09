"Z panem prezydentem dzieje się coś złego od kilku tygodni"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Labuda: wypowiadając słowo "solidarność", Duda cały czas nas...

01.09 | Solidarność to był bezprzemocowy ruch polityczny. Prezydent Duda nie wie co to poświęcenie, on nie czuje tego, co wtedy się działo - mówiła Barbara Labuda, działaczka opozycyjna z czasów PRL. - Nie to miejsce, nie ten moment - dodał Zbigniew Janas. Goście "Faktów po Faktach" odnieśli się do przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy z bazyliki św. Brygidy w Gdańsku. W drugiej części gośćmi programu byli Aleksander Hall i Władysław Kosiniak-Kamysz.

