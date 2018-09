"Premier chyba jeździ z przyciemnionymi szybami, bo kompletnie nie wie, co się dzieje w Polsce"

- Człowiek honoru pewnie by się podał do dymisji. Mateusz Morawiecki kłamał nie raz. W tej sytuacji jest wyrok sądu, że kłamie - powiedział w "Kawie na ławę" w TVN24 Adam Szłapka z Nowoczesnej, komentując słowa premiera, za które - zgodnie z wyrokiem - musiał przeprosić. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, chodziło jednak po prostu o pewną grę słów, a sąd przyznał częściowo szefowi rządu rację.

"Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami"

Do wypowiedzi premiera odnieśli się w niedzielę goście "Kawy na ławę". Adam Szłapka (Nowoczesna) pytany o opinie przedstawicieli opozycji, którzy w ostatnich dniach mówili, że Mateusz Morawiecki za te słowa powinien podać się do dymisji, odparł: - Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Czym innym jest świadome, obrzydliwe kłamanie i specjalne wykorzystywanie swojej pozycji politycznej do tego, żeby kłamać, a czym innym jest przesada w pewnej dyskusji.

- Ja uważam, że jeżeli ktoś ma wyrok za to, że kłamał, że świadomie wprowadzał w błąd, to generalnie człowiek honoru pewnie by się podał do dymisji. Mateusz Morawiecki kłamał nie raz. W tej sytuacji jest na to wyrok sądu, że kłamie - dodał.

Jego zdaniem, premier powinien przeprosić i nie udawać, że ta sprawa nie miała miejsca. - Tylko po prostu powiedzieć: "Tak, obrzydliwie kłamałem, robiłem to świadomie, po to, żeby wprowadzić Polaków w błąd" - mówił Szłapka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił w środę, że premier Mateusz Morawiecki ma sprostować swoje słowa z 15 września, że "w ciągu jednego do półtora roku wydawana jest przez nas większa suma na drogi lokalne, niż za czasów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w ciągu ośmiu lat".

Sąd Apelacyjny rozpatrywał odwołanie, które Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej złożył od poniedziałkowego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który, jako pierwsza instancja, oddalił złożony w trybie wyborczym wniosek dotyczący nakazu sprostowania. Wcześniej warszawski sąd okręgowy uznał, że wniosek nie podlega on rozpatrzeniu w trybie wyborczym, ale PO złożyła na tę decyzję zażalenie. "Dwa do jednego dla PiS", "skłamał i za to przeprosi". Politycy komentują decyzję sądu Ktokolwiek będzie... czytaj dalej »

"Gra słów"

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział jednak, że w postanowieniu sądu nie chodziło o "przeproszenie opozycji". - Trzeba pamiętać o tym, że część zarzutów opozycji sąd oddalił, przyznając rację Mateuszowi Morawieckiemu - dodał.

- Chodzi o pewną grę słów, o użycie słowa "wydajemy", czy "będziemy wydawać". Czy będziemy wydawać w najbliższych 12 miesiącach więcej niż przez 8 lat wydali Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Oni wydali na drogi lokalne 5 miliardów 300 milionów, my w ciągu 12 miesięcy wydamy sześć miliardów - wyjaśniał.

Na uwagę, że premier mówił w czasie teraźniejszym, odparł: - Kampania rządzi się pewną dynamiką, tych spotkań jest bardzo dużo. Użycie słowa w niewłaściwym czasie było powodem do tego, żeby wydać tego rodzaju rozstrzygnięcie - stwierdził.

"Manipulacja, kłamstwa"

Zdaniem kandydata PO na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, problem w kampanii wyborczej "polega na tym, że PiS przez cały czas manipuluje, że posługuje się kłamstwami". - Co zostało udowodnione przez sąd - podkreślił.

- Kandydaci PiS-u i Zjednoczonej Prawicy przez cały czas manipulują. Na tym polega problem, że mamy zmasowaną akcję manipulacji. Premier chyba jeździ samochodem z przyciemnionymi szybami, bo kompletnie nie wie, co się dzieje w Polsce - skomentował Trzaskowski.

Zgodziła się z nim Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15), która powiedziała, że "w tej kampanii wyborczej można by było w każdym wystąpieniu polityka wskazać mnóstwo manipulacji". - Nie podoba mi się to, że pan premier "podprogowo" przekazuje ludziom na różnego typu spotkaniach, że jak wybierzecie naszych to będą drogi, będą różne inne infrastruktury, bo pan premier zarządza pieniędzmi podatników i on powinien wszędzie mówić, jakie będą równe reguły dostępu do tych pieniędzy - powiedziała.

W odpowiedzi Michał Wójcik stwierdził, że "mistrzem świata w kłamstwie jest Donald Tusk". - Przypomnę, że w czasach kiedy rządziliście, to Donald Tusk powiedział, że nie będzie zmiany, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. I co było? Podniesiono Polakom wiek emerytalny. To Donald Tusk mówił, że nie podniesie żadnego podatku i podnieśliście - wymieniał.