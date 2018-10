Zaprzysiężenie w cieniu protestów. Kavanaugh został sędzią Sądu Najwyższego

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Konfrontacja senatora Jeffa Flake'a z protestującą

29.09 | Brett Kavanaugh otrzymał pozytywna rekomendację senackiej komisji sądownictwa na stanowisko sędziego amerykańskiego Sądu Najwyższego, jednak jego przeszłością zajmie się FBI. Kandydat musi poczekać tydzień, aż nad jego sprawą pochyli się senat, bo sprawę oskarżeń o molestowanie mają najpierw wyjaśnić śledczy. Wniosek o takie rozwiązanie złożył republikański senator Jeff Flake. Według dziennikarzy miały na to wpływ trwające w Stanach Zjednoczonych protesty. - To co robicie, to pozwalanie komuś, kto skrzywdził kobietę by zasiadał w Sądzie Najwyższym. Nie uciekaj wzrokiem, patrz na mnie i powiedz mi czy to co mi się przydarzyło nie ma znaczenia? - pytała senatora jedna z protestujących, która twierdzi, że ma nadzieję, że inny republikański senator wysłucha historii molestowanych kobiet.

