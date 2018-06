Zarzut dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwóch rowerzystów





Foto: KPP Racibórz | Video: naszraciborz.pl Dwóch rowerzystów zginęło na miejscu

Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca, który w środę późnym wieczorem wjechał autem w grupę rowerzystów w okolicy Raciborza. Zginęło dwóch potrąconych mężczyzn, dwaj inni zostali niegroźne ranni.

Samochód uderzył w grupę rowerzystów. Dwóch nie żyje Dwóch rowerzystów... czytaj dalej » Jechał w stronę Raciborza. Na prostej drodze wjechał w czterech rowerzystów, którzy jechali w tym samym kierunku. Dwóch z nich zginęło.

Kierowca samochodu był trzeźwy. Została mu pobrana krew, która zostanie zbadana pod kątem obecności narkotyków.

Policjanci przedstawili mu już zarzut. 31-latek odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Za takie przestępstwo może grozić do 8 lat więzienia.

Dwie ofiary śmiertelne

Do tragedii doszło w środę późnym wieczorem. - 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, kierujący samochodem renault, jechał z Samborowic w stronę Raciborza. Na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionej przyczyny uderzył w czterech rowerzystów jadących w tym samym kierunku - relacjonował kom. Mirosław Szymański, rzecznik policji w Raciborzu.

Dwóch 44-letnich rowerzystów poniosło śmierć na miejscu. Do szpitala zostali zabrani pozostali dwaj mężczyźni w wieku 36 i 44 lat. Po przebadaniu przez lekarza zostali zwolnieni do domu. Według informacji z policji, rowery były wyposażone w oświetlenie. Ofiary wypadku to mieszkańcy Raciborza.

Zarzuty dla kierowcy

