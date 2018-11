Wandale uszkodzili rzeźbę, policja pokazuje nagranie





Trzech mężczyzn postanowiło sfotografować się z jedną z rzeźb stojących przed Muzeum Historii Katowic. Na pamiątkowym zdjęciu się jednak nie skończyło. Rzeźbę rozbujali i przewrócili na ziemię. Wandali szuka policja.

Złodziej "wszedł jak do siebie, bez żadnej krępacji". Nagranie Wszedł do jednego... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło 21 października. Jednak policja dopiero teraz publikuje nagranie, pokazujące co stało się przy ulicy Szafranka w Katowicach.

Nad ranem trzech mężczyzn podeszło do rzeźby znajdującej się przed Muzeum Historii Katowic. Najpierw jeden z nich pozuje do zdjęcia. Po chwili dołącza do niego drugi. Na nagraniu z kamery monitoringu widać, że najwyraźniej pozowanie mężczyznom zaczyna się nudzić, bo po chwili jeden z nich zaczyna ciągnąć rzeźbę. Po chwili do dwójki "modeli" dołącza ten, który wcześniej fotografował. Ponownie zaczynają bujać rzeźbę. W końcu ją przewracają. Na ziemię razem z rzeźbą upada też jeden z mężczyzn.

Policja prosi o kontakt

Po wszystkim wandale uciekli. Wartość szkód została wyceniona na kwotę nie mniejszą niż tysiąc złotych. Mężczyzn szuka policja. - Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn na nagraniach, proszone są o kontakt z policjantami z Katowic - apeluje biuro prasowe śląskiej policji. Ci, którzy wiedzą, kim są uwiecznieni przez kamery monitoringu, mogą zgłaszać się pod numerami telefonów: 32 200 2555, 32 200 2489 lub 112. Informacje można również przesyłać na adres ppm@katowice.ka.policja.gov.pl.

