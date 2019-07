Konopie indyjskie na dachu. Użyli drona, by je znaleźć

"Jeśli ktoś mówi, że to jest swojska marihuana, nie wierzcie w to"

29.08 | - To, że marihuana może być używana jako substancja pomagająca w niektórych obszarach, chociażby neurologicznych, to wcale nie znaczy, że susz bazowy może być bezkarnie palony - mówił we "Wstajesz i wiesz" o zagrożeniach związanych z marihuaną Robert Rutkowski, psychoterapeuta, specjalista od terapii uzależnień.

