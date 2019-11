Policjant oddał na ulicy buty mężczyźnie

- Zauważyliśmy mężczyznę, który poruszał się w czymś na stopach, co przypominało worki foliowe. Posiadałem w szafce służbowej drugie buty. Rozmiar odpowiadał, więc postanowiłem mu oddać swoje buty - opowiada policjant z Katowic.

Podczas patrolu w centrum Katowic policjant z katowickiego oddziału prewencji Jarosław Zieliński zauważył mężczyznę, który "poruszał się w czymś na stopach, co przypominało worki foliowe".

Mężczyzna szedł ulicą Warszawską w kierunku dzielnicy Zawodzie. Zieliński z kolegą ruszyli za nim, ale zniknął im między kamienicami.

Wysokie buty i ciepłe skarpety

Tego samego dnia około południa Zieliński rozpoznał tego mężczyznę w centrum miasta. Tym razem miał na nogach mocno zniszczone letnie buty.

Policjant postanowił z nim porozmawiać. - Rozpytaliśmy go, jak u niego ze zdrowiem, czy potrzebuje jakiejś pomocy medycznej. Potwierdził fakt, że rano poruszał się w workach foliowych - opowiada Zieliński.

- Z uwagi na to, że posiadałem w szafce służbowej na terenie jednostki drugie buty, z uwagi na to, że rozmiar odpowiadał jego stopie, postanowiłem przekazać mu te buty. Był bardzo wdzięczny - dodaje.



To wysokie buty chroniące przed mrozem. Zieliński dał mężczyźnie również nowe ciepłe skarpety.