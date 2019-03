Uderzyła w drzewo i odjechała. Jest sędzią, nie była trzeźwa

Według lokalnych mediów 54-letnia sędzia sądu rejonowego w Zawierciu miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie, gdy wjechała samochodem w drzewo. Prokuratura potwierdza trzy fakty: kierowca jest sędzią, była nietrzeźwa, a po kolizji z drzewem uciekła. Na razie objęta jest immunitetem.

Prokuratura okręgowa w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie kierowania pod wpływem alkoholu i spowodowania kolizji w Zawierciu.

Policję powiadomił świadek, który miał widzieć we wtorek o trzynastej, jak samochód uderzył w drzewo na ulicy Powstańców Śląskich i odjechał. Został zatrzymany wkrótce kilka ulic dalej.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Lokalne media szybko ustaliły, że autem kierowała 54-letnia sędzia sądu rejonowego w Zawierciu. Podały także, że kobieta miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

Immunitet - decyzja jutro

Fakt kolizji potwierdza policja w Zawierciu, jednak po dalsze informacje odsyła do prokuratury.

- Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że kobieta znajdowała się w stanie nietrzeźwości. W sprawie wykonywane są przez prokuratorów dalsze niezbędne czynności - powiedziała Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach.

- Informacja o toczącym się postępowaniu i podejrzeniu, że pani sędzia prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości dotarła do nas wczoraj - powiedział Dominik Bogacz, rzecznik sądu okręgowego w Częstochowie.

- Nie mam jeszcze informacji, żeby były podjęte decyzje dotyczące czynności służbowych. Jest to w gestii prezesa sądu rejonowego w Zawierciu - dodał Bogacz.

Poinformował także, że po wtorkowej kolizji sędzia jest w szpitalu, a we wtorek, kiedy doszło do zdarzenia, była na zwolnieniu lekarskim.

By prokurator mógł postawić jej zarzuty, sąd apelacyjny w Katowicach musi uchylić sędzi immunitet. Na podjęcie decyzji jest 48 godzin, czyli do jutra do godziny 13.