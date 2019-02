Jeden powiat, trzy miesiące i sześć zgonów. Podejrzenie: dopalacze

Foto: Policja Lublin Video: tvn24

17-latek sprzedawał dopalacze nastolatkom

13.08| Nastolatek z ciężkim zatruciem trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, zażył środek, który widnieje na wykazie substancji psychoaktywnych jako "dopalacz". - Są to substancje zabronione - informuje policja. Kryminalni zatrzymali w tej sprawie 17-latka. Usłyszał już zarzuty i trafił do schroniska dla nieletnich.

